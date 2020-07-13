Импорт мяса птицы упал на 23% за полгода, – Таможенная служба

Украина в январе-июне 2020 года сократила импорт мяса птицы и субпродуктов за шесть месяцев этого года снизился на 22,9% – до 46,62 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 19,2%, до $19,7 млн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время Украина нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 212,26 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции упал на 11,8% – до $270,86 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможслужбы, увеличился на 39,1% – до 1,4 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на $3,56 млн, что в 1,5 раза выше показателя за январь-июнь 2019 года.

Импорт свинины в Украину за первое полугодие 2020 года сократился на 16,1% – до 9,32 тыс. тонн, в денежном выражении – на 5,4%, до $19,61 млн.

Кроме того, за указанный период Украина снизила экспорт яиц на 18,5% – до 61,48 тыс. тонн, в денежном выражении – на 7,5%, до $58,13 млн.

Импорт яиц за шесть месяцев 2020 года упал в 2,2 раза – до 1,37 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $4,73 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% – до 414,5 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, импорт – на 0,6%, до 131,2 тыс. тонн. Экспорт свинины возрос на 28,6% – до 2,3 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 18,8% – до 23,2 тыс. тонн.