Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3598 за основу 215 проголосовали народных депутатов.

Предложение направить проект закона в комитет на доработку поддержали 264 депутатов.

В проекте предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс для запуска нового механизма государственной поддержки субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставленных таким субъектам хозяйствования.

Кроме того, документом предлагается определить особенности возврата средств, ошибочно или излишне зачисленных в местные бюджеты временно оккупированных территорий.

Также предлагается уточнить отдельные особенности права государства на осуществление сделок с государственными деривативами.

Как указано в пояснительной записке к проекту, его предложения направлены на обеспечение доступа к кредитам для предприятий, в том числе, которые понесли значительные финансовые потери в результате введения карантина.

В частности, предлагается установить, что право на размещение государственных деривативов и осуществления сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, возможен в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх установленных объемов.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада также отказалась внести изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для предоставления государственных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса на портфельной основе, а также по кредитам для государственного "Укргидроэнерго".

Кабинет министров еще 3 июня одобрил законопроект, призванный предоставить малому и среднему бизнесу доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией по новой программе "Новые деньги". Законопроект предусматривает предоставление гарантий по кредитам на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

Такие гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулом кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами. Ожидалось, что после утверждения парламентом соответствующих изменений в Бюджетный кодекс и закон "О государственном бюджете на 2020 год", правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

Запуск так называемого "портфельного" кредитования ранее анонсировали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.