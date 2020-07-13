Акцизный налог на "зеленую" электроэнергию вводится не будет, – замминистра

Вопрос введения акцизного сбора на производимую ВИЭ электроэнергию не рассматривается ни Министерством энергетики, ни Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщил замминистра энергетики Юрий Бойко на онлайн-дискуссии Европейской бизнесс-ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Бойко, эту инициативу, обнародованную НКРЭКУ во время рассмотрения постановления о повышении тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, сняли с рассмотрения как противоречащую меморандуму с инвесторами в ВИЭ. Кроме того, Бойко уточнил, что это предложение включили в обоснование к постановлению ошибочно.

"Так что производители электроэнергии из ВИЭ могут не беспокоитбся по этому поводу", – подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, в первоначальном обосновании к проекту постановления НКРЭКУ о повышении тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии предусматривалось погашение долгов перед ВИЭ-генерацией в том числе за счет введения акциза на электроэнергию для них на уровне минимум 3,2%, что, по расчетам регулятора, должно принести свыше 1,5 млрд грн в год.

Со своей стороны Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что предложение НКРЭКУ погасить долги перед производителями зеленой электроэнергии за счет введения на нее акцизного является дополнительным снижением "зеленого" тарифа.

"Поскольку инициатива регулятора не согласована с инвесторами в ВИЭ, она рассматривается как новое принудительное финансовое ограничение игроков рынка зеленой энергетики, которая ухудшает условия для проектов ВИЭ и подталкивает инвесторов все-таки обратиться в международные арбитражи", – отмечено в заявлении УВЭА в начале июля.