Рада выделила 1,3 миллиарда на проведение местных выборов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к закону "О государственном бюджете на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3712 за основу проголосовали 332 народных депутата, а его принятие в целом с технико-юридическими правками поддержали 330 нардепов.

Согласно пояснительной записке, проект закона был разработан с целью обеспечения надлежащей подготовки и проведения 25 октября очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области.

С этой целью законом сокращены расходы по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19" на 1,26 млрд грн, эти средства направлены Центральной избирательной комиссии. В том числе 1,25 млрд грн составит субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Авторы документа отмечают, что изначально на эту субвенцию в госбюджете было предусмотрено 2,15 млрд грн, однако в апреле при внесении изменений в госбюджет финансирование по этой программе было сокращено до 1 млрд грн.