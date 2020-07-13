Рада приняла закон об авиационных сборах

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2424 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 256 народных депутатов.

Законом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - $10.

В то же время государственный сбор не взымается при выполнении перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств, а также перевозке транзитных пассажиров.

Согласно пояснительной записке, сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Законопроектом предлагается урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.

Как пояснял министр инфраструктуры Владислав Криклий, законопрокет призван устранить пробелы в действующем законодательстве, "которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков".

Напомним, по состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.