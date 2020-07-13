Рада одобрила законопроект о приватизации земли государственных предприятий

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3012-2 в первом чтении проголосовали 267 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указана "оптимизация процедуры приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий". В частности, документом предлагается определить порядок приватизации земель только государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

Законопроектом вводятся нормы, согласно которым приватизация земель сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе продажи самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.

При этом при приватизации земель предприятий предложено до 40% земель распределять между работниками и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы, до 20% земель передавать в собственность участникам боевых действий для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2 га), а еще 40% – передать в аренду на земельных торгах.

В то же время в случае приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий, земли, оставшихся после распределения между работниками предприятия, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы и участниками боевых действий, передаются в аренду на 50 лет хозяйственному обществу, в которое превращается предприятие.

Несельскохозяйственные угодья и земли несельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании предприятия при его ликвидации передаются в коммунальную собственность территориальных общин по месту их расположения.