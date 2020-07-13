Служба здоровья заметила рост количества частных поставщиков медпомощи на первичке
Количество поставщиков медицинской помощи на первичном звене в 2020 году увеличилось на 144 по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья в Facebook, передает БизнесЦензор.
В частности, на 103 возросло количество частных медучреждений первички и врачей-ФЛП, которые заключают договоры с НСЗУ.
В службе отметили, что 30 млн украинцев уже выбрали своих врачей.
Первичную помощь оказывают более 23 тыс. врачей, 35% из них работают в сельской местности и ПГТ. Более 1,3 тыс. врачей первички, с которыми заключили декларации украинцы, работают в частных медучреждениях или имеют собственную практику.
На сегодня НСЗУ выплатила медучреждениям "первички" более 10 млрд грн за оказание помощи пациентам в январе-июле.
Врачи коммунальных учреждений, как и врачи частных, или врачи-ФЛП предоставляют пациенту весь спектр услуг первичной помощи, предусмотренный Программой медицинских гарантий. В частности, это:
- консультации врача,
- базовые исследования и анализы,
- вакцинация детей и взрослых согласно календарю прививок,
- выписка электронных рецептов на лекарства по программе "Доступные лекарства",
- выписка электронных направлений к врачам-специалистам, на проведение исследований или лечения,
- выписка справок и больничных.
