Служба здоровья заметила рост количества частных поставщиков медпомощи на первичке

Количество поставщиков медицинской помощи на первичном звене в 2020 году увеличилось на 144 по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья в Facebook, передает БизнесЦензор.

В частности, на 103 возросло количество частных медучреждений первички и врачей-ФЛП, которые заключают договоры с НСЗУ.

В службе отметили, что 30 млн украинцев уже выбрали своих врачей.

Первичную помощь оказывают более 23 тыс. врачей, 35% из них работают в сельской местности и ПГТ. Более 1,3 тыс. врачей первички, с которыми заключили декларации украинцы, работают в частных медучреждениях или имеют собственную практику.

На сегодня НСЗУ выплатила медучреждениям "первички" более 10 млрд грн за оказание помощи пациентам в январе-июле.

Врачи коммунальных учреждений, как и врачи частных, или врачи-ФЛП предоставляют пациенту весь спектр услуг первичной помощи, предусмотренный Программой медицинских гарантий. В частности, это: