Рада одобрила введение отдельного тарифа на электроэнергию для новых крупных потребителей

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий введение долгосрочных прямых договоров на поставки электроэнергии.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3199 в первом чтении проголосовали 242 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести механизм стимулирования создания новых мощных потребителей электроэнергии с устойчивым и прогнозируемым потреблением в условиях профицита электроэнергии.

Для этого авторы документа предлагают предоставить Кабмину полномочия обязывать государственные генерирующие предприятия продавать определенный объем электроэнергии по долгосрочным двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям по долгосрочным (не менее пяти лет) двусторонним договорам. При этом на такой объем электрической энергии не распространяются специальные обязанности, которые возложены или могут быть возложены на такого производителя.

Согласно законопроекту, по таким договорам регулятор может установить отдельные тарифы на электроэнергию именно для предприятий-потребителей, которые имеют целью создание новых и последующую эксплуатацию объектов, совокупная проектная мощность электроустановок которых составляет 100 МВт и выше.

В то же время Министерство финансов в своем экспертном заключении отмечает, что реализация положений законопроекта может потребовать дополнительных расходов бюджетов, поскольку субъектами законодательной инициативы не определены источники покрытия разницы между ценой электроэнергии для производителей по двусторонним договорам на электронных аукционах и ценой, которая будет установлена ​​регулятором для отдельных производителей по продаже отдельного объема электрической энергии без электронных аукционов, что может привести к выдвижению требований компенсации убытков из государственного бюджета или за счет производителей электрической энергии (ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") , аналогично действующему механизму по специальным обязанностям.