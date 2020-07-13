В Раде зарегистрировали законопроект о "перезагрузке" "Укроборонпрома"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Соответствующий документ №3822 был опубликован на сайте Рады 9 июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Инициаторами законопроекта №3822 стали члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где накануне состоялось рассмотрение проекту закона. Этот комитет определен главным по рассмотрению законопроекта №3822.

Документ определяет нормативно-правовую рамку для реорганизации государственных предприятий-участников "Укроборонпрома" в общества, 100% акций которых принадлежит государству.

По словам заместителя генерального директора Концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафы Найема, законопроект дает законодательный старт для реализации комплексной стратегии трансформации государственного концерна "Укроборонпром", которую новая команда концерна представила весной этого года.

Перезагрузка "Укроборонпрома" предусматривает корпоратизацию государственных предприятий - превращение их в государственные акционерные общества, что позволит создавать совместные предприятия с иностранными партнерами и привлекать прямые инвестиции в отрасль. Также проект предусматривает специальные процедуры и механизмы оздоровления госпредприятий и создание необходимой материально-технической базы для дальнейшего изменения их юридической формы собственности и введение корпоративного управления.

В частности, проект упрощает процедуру передачи между госпредприятиями и хозяйственными обществами имущества, продукции, контрактов и финансовых обязательств. С целью получения дополнительных средств предприятия получают возможность самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, что не обеспечивает основные виды деятельности или не используется более трех лет в производстве и дальнейшее его использование не планируется. При этом, все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества государственных предприятий концерна будут направлены исключительно на нужды этих предприятий и не будут выведены из отрасли.

Также новые нормы предоставляют возможность передачи контрактов по государственному оборонному заказу, программ повышения обороноспособности и безопасности государства, иных договоров, а также обслуживание связанных с этим кредитов, гарантий и получения других финансовых услуг между самими предприятиям и между вновь хозяйственными обществам. Таким образом, последствия юридического преобразования в акционерные общества будут минимизированы, а финансовые, контрактные и социальные обязательства госпредприятий - сохранены.

Законопроект вводит новую систему корпоративного управления на предприятиях после их корпоратизации - по международным стандартам. На этих обществах появятся наблюдательные советы и институты независимых генеральных директоров, функции управления рисками, современные модели планирования промышленного производства и контроля качества.

По словам Найема, специалисты государственного концерна "Укроборонпром" принимали активное участие в подготовке законопроекта, который в итоге призван решить большинство проблемных моментов ежедневной работы предприятий концерна, готовит их к контролируемой трансформации и эффективной работы после преобразования.

Стратегия трансформации "Укроборонпрома" предусматривает корпоратизацию государственных и казенных предприятий-участников концерна в соответствии с новой законодательной базой и постепенное внедрение международных стандартов корпоративного управления государственными компаниями. После этого произойдет консолидация предприятий концерна в отраслевые государственные холдинговые компании. Сейчас планируется создание не менее 6 государственных холдинговых компаний: авиационной, авиаремонтной, ракетостроительной, бронетанковой групп компаний (холдингов или корпораций), а также радарных и морских систем.