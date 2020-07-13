БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2695 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.

В частности, законопроектом предложено повысить штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых налогом минимумов граждан (с 51 грн до 510 грн). Штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным должным образом, либо без номерного знака предложено повысить со 170 до 510 грн, а за повторное нарушение любого из этих пунктов – с 255 до 680 грн.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора, несоблюдение безопасной дистанции, использование мобильных телефонов за рулем предложено повысить с 425 грн до 510 грн.

При этом штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час вырастет с 510 грн до 3 400 грн.

За оставление водителями транспортных средств места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны, предусмотрено повышение штрафа со 255 грн до 3 400 грн или лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф повышен со 510 грн до 20 400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

В то же время законопроект не меняет размер штрафов за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (10 200 грн за первое нарушение), однако предусматривает возможность лишения прав на срок три года или административного ареста на срок 10 десять суток за повторное нарушение.

ВР (2929) дороги (1598) законопроєкт (1719) парламент (1979) штраф (1148)
+11
Тоже волосы дыбом встают от беспредела бандитской власти. Проезд на красный свет и езду без номеров они прировняли к непристегнутому ремню
https://biz.censor.net/comments/locate/3207827/019214d6-7171-7328-9517-db5b01c0f7e7
показати весь коментар
13.07.2020 19:59 Відповісти
+9
В то же время законопроект не меняет размер штрафов за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения Ах*еть. Зато они за непристегнутый ремень или аптечку будут драть три шкуры как за убийство. Банда захватившая власть под себя законы написала
показати весь коментар
13.07.2020 19:55 Відповісти
+8
Да какая разница какие штрафы, если одни их платят а другим насрать. Вот вчера стою на перекрестке на поворот, передо мной стоит машина полицаев. Мимо проезжает овца на Х5 кажись, по телефону болтает. И что мусора? Молча посмотрели и все.
показати весь коментар
13.07.2020 19:24 Відповісти
не понял. какое отношение имеет это драное верхнее шапито к пристегнутым ремням безопасности?
показати весь коментар
13.07.2020 19:21 Відповісти
а ты ездишь на красный свет и без номеров?
показати весь коментар
14.07.2020 10:27 Відповісти
ах***ть уроды. Ето уже в который раз народ грабят. Зато тех кто миллиарды ворует освободили от уголовной ответственности
показати весь коментар
13.07.2020 19:50 Відповісти
не нарушай, и не будет тебя никто грабить.
показати весь коментар
14.07.2020 10:28 Відповісти
А скажи что Я за них не голосовал(а)!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 20:05 Відповісти
Просто штраф за алкоголь буквально нещодавно підняли, ще й місяця не пройшло.
показати весь коментар
14.07.2020 00:51 Відповісти
Скажите, а какой вашей бешеной собаки дело в каком выде я езжу за рулем? Хочу ездить хоть без трусов, хоть с бабой на члене, с какого х**я я обязан одевать за рулем галстук или ремень?
показати весь коментар
13.07.2020 20:06 Відповісти
Вот из за таких дебилов которым правила не писаны большинство аварий и смертей на дорогах.
показати весь коментар
13.07.2020 20:43 Відповісти
Дашотыгаваришь совок? Ето из за того что я без ремня езжу аварии случаются а не из-за пьяных и обдолбаных мажоров и мусоров?
показати весь коментар
13.07.2020 20:52 Відповісти
Совок это ты, почитай как штрафуют в ЕС а потом вопи о своих правах ездить как угодно.
http://frenchtrip.ru/france-info/na-mashine-po-frantsii/shtrafyi-vo-frantsii-za-narushenie-pdd/#:~:text=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%2010%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B,%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%80%94%20%E2%82%AC135. http://frenchtrip.ru/france-info/na-mashine-po-frantsii/shtrafyi-vo-frantsii-za-narushenie-pdd/#:~:text=Штраф%20за%20непристегнутый%20ремень&text=Дети%20до%2010%20лет%20обязаны,непристегнутый%20ремень%20безопасности%20-%20€135.
показати весь коментар
13.07.2020 21:03 Відповісти
Просто правила, как и законы, нужно писать хоть немного подумав, а не горя желанием все запретить, и бабло косить с водителей! Кому несет смертельную угрозу мой личный не пристегнутый ремень? Или то что я говорю по телефону??? Т.е. говорить с сидящим рядом пассажиром - не опасно, а по телефону опасно?
показати весь коментар
14.07.2020 10:16 Відповісти
так во всей Европе. Они там дураки?
показати весь коментар
14.07.2020 10:29 Відповісти
Почему бы и нет? Раз в Европе, так уже автоматически умные? Поясни мне, чьей жизни я угрожаю, если не пристегнул ремень? Кроме своей, что спорно.
показати весь коментар
14.07.2020 10:37 Відповісти
В Европу въедешь и будешь там пристугнутым ездить, а тут развонялся.
показати весь коментар
14.07.2020 11:19 Відповісти
Т.е. аргументов реальных нет, а только "делаем тупо как в Европе" и сразу заживем, прям как они!
показати весь коментар
14.07.2020 12:19 Відповісти
ну вы же хотите хзарплаты как в Европе? Вот и научитесь сначала исполнять законы.
показати весь коментар
14.07.2020 14:53 Відповісти
Иди на х... со своей Европой! И с ее законами! А зарплату себе я плачу сам, мне важно, чтобы у меня не отнимали деньги не за хер собачий!
показати весь коментар
15.07.2020 21:17 Відповісти
Богатым - всё, бедным - тюрьма. А президент у нас наркоман с правами
показати весь коментар
14.07.2020 08:20 Відповісти
а пусть бедные соблюдают правила. Или им западло?
показати весь коментар
14.07.2020 11:20 Відповісти
в багатым значит можно не соблюдать. интересная логика. а может всё дело в том, что при президенте зеленском право и справедливость оказались растоптанными, и системно уничтожается правовая основа государства?
показати весь коментар
14.07.2020 12:29 Відповісти
если твой богатый сосед по пьянке застрелит жену, то по твоей логике надо всем это разрешить?
показати весь коментар
14.07.2020 14:54 Відповісти
Драконовскими штрафами еще и решили обложить .каждый день сюрпризы от зепидоров
показати весь коментар
14.07.2020 08:27 Відповісти
не нарушай, и не будешь платить.
показати весь коментар
14.07.2020 10:29 Відповісти
Да ? Умный такой а
почему в пяном виде за вождение не приняли жесточайших мер..да потому шо они сами бухие ездят а за такое им платить ...пыль
показати весь коментар
14.07.2020 11:17 Відповісти
Твари реально! Какое ваше дело мой ремень? Это моя безопасность - хочу погибну, хочу буду пристегиваться! Лично я знаю ДВА случая, когда ремень бы убил пассажиров в ДТП! И за городом, на дальние расстояния я пристегиваюсь, а в городе, когда я еду два квартала 40 км/ч, на хрена мне тот ремень?
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
А чтобы за "звонки по телефону" не штрафовали, можно набирать СМСки! ))))))
показати весь коментар
14.07.2020 10:14 Відповісти
я не против ремня ... но !? пусть тогда все пристегиваются начиная с велосипедиста и заканчивая водилой белаза- они также участники движения!
показати весь коментар
14.07.2020 10:31 Відповісти
При этом пьяным мажорам, судьям сбушникам и ментам можно будет ездить, и убивать людей! Большинство аварий с человеческими жертвами происходят из-за нарушения правил обгона!
показати весь коментар
14.07.2020 10:38 Відповісти
зе власть пробивает и пробивает днище. как в стране в которой минимальная зарплата составляет порядка 4500 грн. назначать такие штрафы?????? Как я же я вас дебилов, проголосовавших за этих зеленых гандонов "люблю"!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 10:57 Відповісти
Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения - Цензор.НЕТ 896
показати весь коментар
14.07.2020 11:19 Відповісти
С тонировкой уже разобрались, пора за другие ресурсы браться. Более денежные
показати весь коментар
14.07.2020 11:35 Відповісти
на Грушевского собрались одни СУКИ !
показати весь коментар
14.07.2020 11:46 Відповісти
что сейчас происходит называется разрегулированность госудаственногоь управления и управление в ручном режиме. нет стратегии нет тактики, из зеленой команды никто не думает осмысленно, не смотрит вперёд. и только особо прозорливые стремительно выводят накопления за границу
показати весь коментар
14.07.2020 12:33 Відповісти
бюджет просрали зедібилы, теперь пенсии со штрафов платить будут!
показати весь коментар
14.07.2020 13:38 Відповісти
Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
14.07.2020 13:45 Відповісти
У нас райцентре женщины на скутерах ездят без шлемов и их никто не трогает ..Скутер это народный транспорт и именно этот сегмент любая власть хочет ущемить и как бы больше бабла на скутеристах поиметь ....На скутерах не ездят чиновники и депутаты ..Но купив вы скутер до 2008 года ПДД которые нивелирует под себя Кабмин не действует а действует Конституция Украины я имел ввиду то что Законы не имеют обратной силы и права граждан не могут быть уменшины
показати весь коментар
14.07.2020 14:54 Відповісти
Превышение скорости-это просто бинго для новой власти. Напротив моего дачного поселка на одесской трассе, повесили камеру. На этом участке нет ни пешеходного перехода ни разворота,там всегда ехали 110 как разрешено по трассе за городом. Сейчас на эту ловушку,уже попался почти весь поселок,штрафы летят мешками. Теперь за это будут снимать не 510,а 3400 грн. Этож просто легкие бабки для слуг нарида.
показати весь коментар
14.07.2020 17:14 Відповісти

