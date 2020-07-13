Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2695 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.

В частности, законопроектом предложено повысить штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых налогом минимумов граждан (с 51 грн до 510 грн). Штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным должным образом, либо без номерного знака предложено повысить со 170 до 510 грн, а за повторное нарушение любого из этих пунктов – с 255 до 680 грн.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора, несоблюдение безопасной дистанции, использование мобильных телефонов за рулем предложено повысить с 425 грн до 510 грн.

При этом штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час вырастет с 510 грн до 3 400 грн.

За оставление водителями транспортных средств места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны, предусмотрено повышение штрафа со 255 грн до 3 400 грн или лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф повышен со 510 грн до 20 400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

В то же время законопроект не меняет размер штрафов за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (10 200 грн за первое нарушение), однако предусматривает возможность лишения прав на срок три года или административного ареста на срок 10 десять суток за повторное нарушение.