Винницкая область объявила тендер на покупку школьных автобусов за 46 миллионов

Закупить 25 школьных автобусов на ожидаемую сумму 46,56 млн грн намерена Винницкая область (по одному автобусу в населенные пункты 25 районов).

Об этом сообщается в объявлении на портале ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно объявленному в понедельник тендеру, коммунальная организация "Центр материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений области" намерена закупить новые автобусы (не ранее 2019 года выпуска), Евро-5 без требования о перевозке школьников с ограниченными возможностями передвижения.

Автобусы с дизельными двигателями должны быть не выше 3 м, длиной от 8 м до 8,6 м, иметь не менее 27 мест для школьников и не более трех - для сопровождающих лиц.

Срок поставки – 25 декабря 2020 года. Предусмотрена оплата в течение 30 банковский дней после поставки автобусов.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.

Автобусы малого класса в модификации "школьный" в Украине производят заводы корпораций "Эталон", "Богдан" и "УкрАВТО", а также "Черкасский автобус".