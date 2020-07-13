БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Винницкая область объявила тендер на покупку школьных автобусов за 46 миллионов

Закупить 25 школьных автобусов на ожидаемую сумму 46,56 млн грн намерена Винницкая область (по одному автобусу в населенные пункты 25 районов).

Об этом сообщается в объявлении на портале ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно объявленному в понедельник тендеру, коммунальная организация "Центр материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений области" намерена закупить новые автобусы (не ранее 2019 года выпуска), Евро-5 без требования о перевозке школьников с ограниченными возможностями передвижения.

Автобусы с дизельными двигателями должны быть не выше 3 м, длиной от 8 м до 8,6 м, иметь не менее 27 мест для школьников и не более трех - для сопровождающих лиц.

Срок поставки – 25 декабря 2020 года. Предусмотрена оплата в течение 30 банковский дней после поставки автобусов.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.

Автобусы малого класса в модификации "школьный" в Украине производят заводы корпораций "Эталон", "Богдан" и "УкрАВТО", а также "Черкасский автобус".

Вінницька область (150) купівля (1346) автобус (263)
