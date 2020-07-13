Минэкономики анонсировало новую методологию денежной оценки земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует разработать и принять к концу текущего года новую методологию нормативной денежной оценки (НДО) земли.

Об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил в ходе заседания межведомственной рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в аграрном секторе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нормативной денежной оценке. Несмотря на то, что обновление было проведено в 2018 году, четко понимаем, что она несправедливая и во многих случаях не соответствует реальности. Тут нужно менять методологию, это не вопрос перерасчета", – сказал Высоцкий.

По словам чиновника, Минэкономики в контексте данной проблемы планирует сформировать при ведомстве штаб по наработке новой методологии НДО.

"Наша цель –к концу года принять новую методику", – сказал Высоцкий.