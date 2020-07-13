БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минэкономики анонсировало новую методологию денежной оценки земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует разработать и принять к концу текущего года новую методологию нормативной денежной оценки (НДО) земли.

Об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил в ходе заседания межведомственной рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в аграрном секторе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нормативной денежной оценке. Несмотря на то, что обновление было проведено в 2018 году, четко понимаем, что она несправедливая и во многих случаях не соответствует реальности. Тут нужно менять методологию, это не вопрос перерасчета", – сказал Высоцкий.

По словам чиновника, Минэкономики в контексте данной проблемы планирует сформировать при ведомстве штаб по наработке новой методологии НДО.

"Наша цель –к концу года принять новую методику", – сказал Высоцкий.

И это правильно! Это я, как бывший начальник научно-методического отдела заявляю!
13.07.2020 18:13 Відповісти
"По нормативной денежной оценке. Несмотря на то, что обновление было проведено в 2018 году, четко понимаем, что она несправедливая и во многих случаях не соответствует реальности. Тут нужно менять методологию, это не вопрос перерасчета", - сказал Высоцкий" - упс

Господя, насколько это традиционно для МинЭкономики...
ещё с результатами прошлой мойки общеукраинской оценки не разобрались ...
и вот - снова ...
воистину - движение, - всё ...
а цель - никого не интересует
хотя чем гуще муть, тем жирнее рыба...
хотя бы Концепцию озвучили
14.07.2020 08:58 Відповісти

