Рожкова раскритиковала заявления Петрашко о необходимости разогнать инфляцию

Национальный банк Украины (НБУ) предостерегает от заявлений о разгоне инфляции из-за влияния соответствующих высказываний на стабильность и предсказуемость инфляции.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Экономика управляется и ожиданиями, в том числе. И когда звучат заявления, что давайте разгоним инфляцию, мы просим не говорить такие вещи. Потому что люди послушают и начнут принимать для себя другие инвестиционные решения, а наша задача – банковская система должна оставаться ликвидной, поддерживала экономику кредитным ресурсом", – пояснила Рожкова.

Глава НБУ отметила, что при условии сохранения инфляционного таргетирования на уровне 5% +/- 1 п.п с целью создания условий выгодного развития для бизнеса и уверенного отношения населения к национальной валюте высокие ставки по гривневым депозитам перестают быть актуальными.

"Мы просим банки аккуратно объяснять клиентам, что эпоха высоких ставок осталась в прошлом. Людям нужно ментально свыкнуться, что ставки не могут и не будут 25%. Сегодня при инфляции около 2% и нашей ставке 6% ставка по депозиту 8% – это уже хорошо. Мы к этому идем", – рассказала она.

Рожкова добавила, что банки также снизили ставки по валютным депозитам, некоторые вводят комиссию для счетов в инвалюте, поскольку у украинских банков сегодня очень мало направлений вложений валюты.

"Очевидно, что кредитовать в валюте можно только тех, у кого есть валютная выручка. Получается, валютные депозиты есть, а размещать их негде. Куда банки их размещают? У них есть возможность вкладываться в валютные ОВГЗ, в бумаги за пределами Украины класса "ААА", но там очень низкие доходности. Деньги лежат на корсчетах в иностранных банках, так по евро там вообще отрицательная доходность", – пояснила Рожкова.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.

Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам