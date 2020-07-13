Банк Ахметова взял долгосрочный кредит рефинансирования на 1,9 миллиарда (обновлено)

Национальный банк Украины на третьем тендере по рефинансированию на срок до пяти лет 10 июля удовлетворил заявки банка "Пивденный" на 2,5 млрд грн и "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) на 1,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, в ходе соответствующего тендера банк "Глобус" привлек 400 млн грн, банк "Авангард" – 200 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 57 млн грн, "Айбокс Банк" – 40,7 млн грн, "Креди Агриколь Банк" – 10 млн грн.

В целом, начиная с 8 мая, регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,31 млрд грн.

Нацбанк также провел начиная с 30 апреля девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 17 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14 августа – по рефинансированию на срок от года до пяти лет.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направил на выплату дивидендов акционерам 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.