Средний размер пенсии вырос до 3 390 гривен, – Пенсионный фонд

По состоянию на 1 июля в Украине 11,24 млн пенсионеров, средняя пенсия составляет 3 393,54 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

При этом 77,8% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн в месяц, тогда как выплаты отставным судьям превышают 50 тыс. грн.

Так, пожизненное денежное содержание в Украине получают 3 425 судей, средний размер выплаты составляет 51,17 тыс. грн в месяц. Пенсии военнослужащих получают 552,03 тыс., ее средний размер – 5 454 грн.

По данным Фонда, 8,45 млн пенсионеров получают пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3414 грн. 1,43 млн грн пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 517,97 тыс. – по потере кормильца (средний размер 3 005 грн).

Пенсии за выслугу лет получают 217,96 тыс. человек со средним размером 3060 грн, социальные – 75,29 тыс. человек (1644 грн).

Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составлял 3082,98 грн.

При этом 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3064 грн. 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн). Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

Всего в Украине на начало года было 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.