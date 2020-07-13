Криклий призвал частных стивидоров присоединиться к контролю за перевесом фур
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал частных стивидоров присоединиться к проекту Weigh Control System (WCS). Это единственная система контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезпеки".
Об этом Криклий говорил во время выступления на круглом столе в рамках международной конференции Grain Ukraine, передает БизнесЦензор.
"Присутствие инспектора на дорогах - это всегда определенные риски с точки зрения влияния человеческого фактора. Мы же стремимся автоматизировать все процессы, сделать их простыми, понятными и прозрачными. Для этого был разработан и создан Центр обработки данных ГВК, который уже работает в пилотном режиме и передает информацию со стационарных комплексов взвешивания. Присоединение стивидорных компаний к проекту Weigh Control System на базе этого Центра позволит сохранить наши дороги, особенно на подъезде к портам и создать равные условия для всех участников рынка. Чтобы не было ситуаций, когда один терминал работает честно и не пускает перегрузки, а другой закрывает на это глаза", - отметил Криклий.
Внедрение проекту Weigh Control System предусматривает автоматическую фиксацию перегруженных транспортных средств и привлечения к ответственности за превышение габаритно-весовых норм, а также планирования ремонта и реконструкции дорожной сети на основе фактических данных о транспортную нагрузку и интенсивность движения.
Система объединяет в себе Центр обработки данных, системы получения информации из комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") "Укртрансбезпеки", "Укравтодора" и других держателей дорог, с мобильных и стационарных пунктов взвешивания автотранспорта, а также из весовых комплексов портов и стивидорных компаний. Дополнительно планируется включение в данное единственное решение систем видеофиксации и метеостанций для полного контроля.
Частные стивидоры, которые приняли участие в круглом столе, выразили готовность поддержать инициативу Мининфраструктуры, однако обратили внимание на необходимость мер, которые обяжут всех участников рынка играть по единым правилам.
