АМКУ обязал четырех производителей прекратить продавать коньяк под видом грузинского. ФОТО

АМКУ обязал четырех производителей прекратить продавать коньяк под видом грузинского. ФОТО

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил украинским производителям коньяков обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить распространение на этикетках, контрэтикетках и в рекламе обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей, указывая на вероятное иностранное происхождение напитков.

Как сообщает пресс-служба комитета, такая информация может приводить к обману покупателей, передает БизнесЦензор.

"Грузинские коньяки широко представлены в украинских торговых сетях и пользуются стабильно высоким спросом среди потребителей. Попытались заработать на этой популярности и украинские компании – ООО "Атлантис", ЧМП "Лоцмен", ООО "Украинская дистрибуционная компания", ООО "СП Аквавинтекс". Предприятия при оформлении этикеток используют надписи на грузинском языке, изображения грузинского флага и другие элементы, присущие напиткам из Грузии. В то же время информация об украинском происхождении указывается маленькими буквами", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в рекламе таких напитков используются ролики грузинского застолья с местными блюдами, пожеланиями, костюмами и тому подобное.

"Все это может ввести в заблуждение потребителей и дать им ложное впечатление, что они покупают коньяки именно грузинского производства. При этом, согласно закону "О винограде и виноградном вине", запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными коньяками, коньячными спиртами", – подчеркивается в сообщении.

Исходя из этого, АМКУ рекомендовал производителям коньяков принять меры по недопущению обмана потребителей. В частности, они должны отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков.

Указанные предприятия должны отреагировать на предоставленные АМКУ рекомендации в течение 10 дней.

алкоголь (413) Грузія (270) коньяк (25) Антимонопольний комітет (1475)
