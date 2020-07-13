АМКУ обязал четырех производителей прекратить продавать коньяк под видом грузинского. ФОТО

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил украинским производителям коньяков обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить распространение на этикетках, контрэтикетках и в рекламе обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей, указывая на вероятное иностранное происхождение напитков.

Как сообщает пресс-служба комитета, такая информация может приводить к обману покупателей, передает БизнесЦензор.

"Грузинские коньяки широко представлены в украинских торговых сетях и пользуются стабильно высоким спросом среди потребителей. Попытались заработать на этой популярности и украинские компании – ООО "Атлантис", ЧМП "Лоцмен", ООО "Украинская дистрибуционная компания", ООО "СП Аквавинтекс". Предприятия при оформлении этикеток используют надписи на грузинском языке, изображения грузинского флага и другие элементы, присущие напиткам из Грузии. В то же время информация об украинском происхождении указывается маленькими буквами", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в рекламе таких напитков используются ролики грузинского застолья с местными блюдами, пожеланиями, костюмами и тому подобное.

"Все это может ввести в заблуждение потребителей и дать им ложное впечатление, что они покупают коньяки именно грузинского производства. При этом, согласно закону "О винограде и виноградном вине", запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными коньяками, коньячными спиртами", – подчеркивается в сообщении.

Исходя из этого, АМКУ рекомендовал производителям коньяков принять меры по недопущению обмана потребителей. В частности, они должны отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков.

Указанные предприятия должны отреагировать на предоставленные АМКУ рекомендации в течение 10 дней.