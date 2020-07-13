ФГИ анонсировал аукционы на аренду 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости

Вакантными для аренды по новым правилам – через аукцион – являются 2,5 млн кв. м в 4262 объектах во всех регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

Больше всего производственных помещений – 566 на 539,9 тыс. кв. м, складских помещений – 837 на 404,9 тыс. кв. м и 1070 офисных помещений на 370,5 тыс. кв. м.

По данным Фонда, среди регионов по предложению лидирует Киевская область — 428,8 тыс. кв. м (218 объектов). Среди областных центров первое место по количеству вакантной арендной площади занимает Днепр – 245,9 тыс. кв. м, далее идут Харьков (164,4 тыс.) и Киев (75,6 тыс. кв. м), а за ними с большим отрывом Кропивницкий, Запорожье и Черкассы (от 15,7 тыс. кв. м до 11,8 тыс. кв. м).

Для размещения солнечных электростанций арендаторам предлагаются площадки на территории Чернобыльской зоны отчуждения общей площадью 214,9 тыс. кв. м (6 объектов). Кроме этого будет доступен 61 объект на территории аэропортов — 2,8 тыс. кв. метров.

Ведомство напоминает, что аренда будет осуществляется через аукцион. Потенциальный арендатор подает заявление по месту расположения объекта, после чего в электронной торговой системе в течение 20 дней арендодатель обнародует объявление о передаче имущества в аренду на аукционе. Аукцион должен состояться не раньше 20, но не позже 35 дней с дня публикации объявления.