Минэнерго не допускает продления срока действия зеленых тарифов при их снижении

Заместитель министра энергетики Юрий Бойко не видит возможности продлевать срок действия зеленого тарифа при его снижении и вносить соответствующие правки в законопроект №3658 об условиях поддержки зеленой генерации.

Об этом Бойко сказал на онлайн-дискуссии Европейской бизнесс-ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше видение оптимального решения, которое имеет шанс быть проголосованным и стать измененным правовым полем, не в продлении зеленого тарифа", – сказал Бойко.

"Мы исходим из того, что должен быть разумный компромисс, и он заключается в тексте меморандума с инвесторами в ВИЭ, трансформировавшемуся в законопроект", – добавил он.

По его словам, исходя из условий, в которых стартовали переговоры с представителями отрасли возобновляемой энергетики, хороших для всех решений быть не могло.

Как сообщалось, несколько профильных ассоциаций и объединений представителей возобновляемой генерации настаивают на пролонгации на два года действия зеленого тарифа при условии его снижения. Законопроект №3658 об изменении условий поддержки зеленой энергетики и сокращению размера з/т, в частности, на 15% для СЭС и 7,5% для ВЭС, принятый Радой в первом чтении, не предусматривает продления срока тарифа.

Зелений тариф (334) Міненерго (950)
