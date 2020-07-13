МАУ запустит внутренние рейсы из Днепра и Харькова

Авиакопания МАУ планирует запустить новые маршруты из Днепра и Харькова.

Об этом в интервью ЦТС сообщил вице-президент по коммерческой деятельности авиакомпании МАУ Сергей Фоменко, передает БизнесЦензор.

По словам Фоменко, в МАУ планируют расширить географию внутренних рейсов, и помимо Одессы, Львова и Херсона, расширить ее также за счет Днепра и Харькова.

"Это точно в наших планах. Если ситуация будет хорошо развиваться, то, возможно, будут еще Запорожье и Черновцы", - отметил Фоменко.

По его словам, все эти рейсы будут выполняться из Киева, из базового аэропорта авиакомпании - "Борисполя".

"Благодаря" ограничениям для туризма из-за COVID-19 прослеживается тенденция путешествовать по Украине, и мы надеемся, что наши "туристические магниты" сыграют свою положительную роль для развития внутренних рейсов. Но с другой стороны, внутренние рейсы МАУ уже в августе будут построены по такому расписанию, которое дает возможность тем, кто летает по работе, проводить в столице полный рабочий день. Также наше расписание обеспечивает возможность пересадок на международные рейсы МАУ. По мере того, как мы будем наращивать международные рейсы на Запад днем, у людей будет больше возможностей для таких пересадок", - добавил Фоменко.

Отмечается, что авиакомпания продолжит работать по старой модели, когда большинство внутренних рейсов были привязаны к трансферу на международные.

Также Фоменко добавил, что новые маршруты появятся в расписании до 26 октября.

"Лето заканчивается в авиации 26 октября. Поэтому мы рассчитываем, что это будет еще в летней навигации текущего года. А в календарное лето мы будем, в основном, направлять свои силы на Херсон и Одессу, где возможна комбинация бизнес-путешественников в Киев из этих городов и киевлян, которые летят на море", - подытожил он.