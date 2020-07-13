Путин отложил сроки завершения обещанных нацпроектов до 2030 года

Сроки достижения национальных целей президента Владимира Путина будут сдвинуты с 2024 года на 2030 год из-за замедления экономического роста на фоне коронавируса.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу Администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, так, как сегодня коллеги и предлагали. Исходя из положений указа, прошу правительство при участии госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты", – сказал Путин.

Мишустин пояснил необходимость корректировки, в частности, замедлением экономического роста РФ и падением доходов госбюджета из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года, при этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад", – сказал российский премьер.

После избрания президентом РФ в четвертый раз, Путин описал будущее страны в очередном майском указе, который должен был обеспечить к 2024 году прорывное развитие России и повышение уровня жизни населения, отмечает Reuters.

Согласно целям, России предписано было войти в пятерку крупнейших экономик мира с темпами роста выше среднемировых, или не менее 3% в год, продемонстрировать технологический рывок и сократить бедность вдвое.

Способствовать достижению целей должны 12 нацпроектов, на финансирование которых до 2024 года из федерального бюджета предполагалось потратить 13,2 триллиона рублей, а общая стоимость оценивалась почти в 26 триллионов рублей.

Спустя почти два года после провозглашения целей чиновники жаловались на недостаточную проработку нацпроектов, отсутствие системы измерения показателей и мониторинга их воплощения в жизнь. Бизнес и эксперты также сомневались в достижении целей Путина, вспоминая о традиционных проблемах недоверия бизнеса к власти, произволе силовиков и зависимости судов.