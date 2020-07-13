"Нафтогаз" запустил 9 газовых скважин за полгода

Предприятия группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года запустили 9 газовых скважин с дебитом более 100 тыс. кубометров в сутки, что на 2 скважины больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, эти скважины уже обеспечили дополнительную добычу газа в объеме 150 млн куб. м, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что с начала года пробурено 2 высокодебитные скважины на новых площадях, 4 высокодебитные скважины на старых участках, а также ввели в работу 2 высокодебитные скважины после гидроразрыва пласта и одну – после капитального ремонта.

Кроме того, специалисты компании подтвердили до 1 млрд кубометров запасов газа в глубоких залежах.

Как сообщалось, по данным "Нафтогаза", в 2019 году в Украине было добыто 20,7 млрд кубометров газа (в 2018 году – 21 млрд кубометров). Снижение добычи газа по сравнению с 2018 годом составило 300 млн кубометров, или около 1,4%.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Таким образом, объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.