Цены на нефть опустились ниже $42 за баррель

Котировки нефти во вторник снижаются на беспокойстве инвесторов в связи с ужесточением карантинных мер в некоторых странах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,78%), до $41,96 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,52 (1,2%), до $42,72 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,84 (2,09%), до $39,26 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,45 (1,1%), до $40,1 за баррель.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает вызывать опасения трейдеров, отмечает S&P Global Platts. 13 июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

"Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос", - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, комментируя эти меры.

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.

По итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.