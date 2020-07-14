Фирташ отсудил 600 миллионов у сети WOG

Хозсуд Волынской области своим решением удовлетворил иск ЧАО "Концерн Стирол" (Горловка) и решил взыскать с ООО "ВОГ Трейдинг" (Луцк) 598 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе №24/02/14-1 от 24.02.2014 (срок возврата финпомощи был в 01.01.2019).

01.07.2020 Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск ООО "ВОГ Трейдинг" к ЧАО "Концерн "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар ЧАО "Концерн Стирол" является олигарх Дмитрий Фирташ, а владельцы ООО "ВОГ Трейдинг" - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы, которым принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").