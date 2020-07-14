БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
9 169 9

Фирташ отсудил 600 миллионов у сети WOG

Фирташ отсудил 600 миллионов у сети WOG

Хозсуд Волынской области своим решением удовлетворил иск ЧАО "Концерн Стирол" (Горловка) и решил взыскать с ООО "ВОГ Трейдинг" (Луцк) 598 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе №24/02/14-1 от 24.02.2014 (срок возврата финпомощи был в 01.01.2019).

01.07.2020 Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск ООО "ВОГ Трейдинг" к ЧАО "Концерн "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар ЧАО "Концерн Стирол" является олигарх Дмитрий Фирташ, а владельцы ООО "ВОГ Трейдинг" - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы, которым принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").

Фірташ Дмитро (623) WOG (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Фирташ отсудил 600 миллионов у сети WOG" - вот, оказывается почему на заправках WOG цена на бензин на несколько гривен поднялась.
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Піднялась і на ОККО та ЮПіДжі...Відскок ціни на нафту...
показати весь коментар
14.07.2020 13:22 Відповісти
Раньше на WOG и на ОККО цена была одинаковая. http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250 Сегодня 92-й на ОККО 21,99, а на WOG 24,49. Для WOG цена на нефть больше прыгнула?
показати весь коментар
14.07.2020 15:27 Відповісти
Хто як хоче, так і накручує. Я на ВОГ не заправляюсь)
показати весь коментар
14.07.2020 20:10 Відповісти
Фирташ - это бывший водитель Семена Могилевича.
показати весь коментар
14.07.2020 13:54 Відповісти
Забавно в очередной раз убедиться, что все эти "крупные бизнесы" - кредитный мыльный пузырь. У WOG кредитов в 3 раза больше, чем стоимость всех активов. И кредиты эти получаются исключительно и только коррупционным способом. Т.к. не один адекватный и честный банкир не даст денег предприятию с такой закредитованностью. Когда с банками уже не получалось порешать, пошли к олигархам. Фирташ, дурачек, подумал, что его-то кинуть не посмеют. Ну и вот ...
показати весь коментар
14.07.2020 14:32 Відповісти
не такой фирташ и дурачок, раз сумел купить судебное решение в свою пользу..
показати весь коментар
14.07.2020 21:47 Відповісти
Ну, если для тебя ум - это "купить судебное решение" ... У нас разные критерии оценки умственных способностей.
показати весь коментар
15.07.2020 09:29 Відповісти
Австрія екстрадіруй Фірташ у США. Невже всі ви там запродались за смердючі долари Газпрому?
показати весь коментар
14.07.2020 22:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 