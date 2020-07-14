В Украине за сутки зафиксировали 638 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 638 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в стране составляет 54771. Количество летальных случаев от этой болезни – 1412 (за сутки 12). Выздоровели 27154 человека (за сутки 651), болеют коронавирусом 26205 человек (за сутки 27). Подозрения на коронавирус есть у 103031 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 7254 (за сутки 147), Киеве – 6350 (за сутки 112), Черновицкой области – 5184 (за сутки 23), Ривненской области – 4740 (за сутки 43), Закарпатской области – 4055 (за сутки 67).