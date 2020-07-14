Руководство "Нафтогаза" за год получило 340 миллионов зарплат и премий

За 2019 год НАК "Нафтогаз Украины" выплатил 343 млн гривен премий и зарплат высшему руководству компании.

Об этом со ссылкой на годовой отчет "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

В течение 2019 года управленческий персонал "Нафтогаз" состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году - 6 членов правления и 9 директоров).

Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году 717 млн грн).

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 21,2 млн грн премии. "Нафтогаз" заявляет, что Коболев с середины февраля и до конца 2019 года перечислял всю зарплату на благотворительность. За этот период он перечислил 11,4 млн грн благотворительным фондам.

Другие члены правления "Нафтогаза" получили премии: Сергей Перелома - 25,7 млн грн, Сергей Коновец - 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин - 22,1 млн грн, Николай Гавриленко - 18,7 млн грн. В общем размер премий высшего руководства "Нафтогаза" составил 117,6 млн грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил по месту работы 286,5 млн грн выплат, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом". Зарплата Коболева за год составила 25,5 млн грн.

Также известно, что "Нафтогаз" в течение 2017 года выплатил руководству компании, состоящему из шести членов правления и девяти директоров направлений, 214 млн грн заработной платы и премий, тогда как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров получили 87 млн грн.