Суд наложил арест на тепловозы и вагоны "Газтранзита" стоимостью 90 миллионов

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на тепловозы и вагоны ЧАО "Газтранзит" (Киев) стоимостью свыше 90 млн грн из-за неуплаты налогов, сообщил офис Генерального прокурора.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным следствия, в 2019-2020 годах "Газтранзит" отразил финансово-хозяйственные операции с рядом имеющих признаки фиктивности компаний по закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись от уплаты налогов на сумму почти 40 млн грн.

"Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов", - указано в сообщении офиса.

В НАК "Нафтогаз Украины", которая является собственником 40,2% акций "Газтранзита", агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что после получения в мае 2020 года письма из офиса генпрокурора о специальной проверке финансово-хозяйственной деятельности ЧАО с рядом имеющих признаки фиктивности предприятий, отправила "Газтранзиту" соответствующее требование о проверке по этому вопросу.

Как сообщалось, принадлежавшие "Газпрому" (РФ) акции "Газтранзита" были взысканы в рамках вынесенного Антимонопольным комитетом Украины штрафа российской компании. В феврале 2019 года 40,2% акций "Газтранзита" купил инвестиционный фонд "Голдмен" за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены (40,22 млн грн).

Конечным бенефициаром "Голдмена" на то время был указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках досудебного следствия установило, что акции "Газтранзита" были проданы по заниженной цене, добившись наложения ареста на акции и передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В апреле 2020 года АРМА объявило конкурс на управление акциями "Газтранзита", который выиграло АО "Укртрансгаз", получивший 30 июня разрешение АМКУ на управление 40,22% акций "Газптранзита".

"Газтранзит" создан в 1997 году с целью увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. До 2017 года "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежало по 40,22% "Газтранзита", а "Турусгазу" – 19,56%.