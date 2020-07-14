Количество ДТП с погибшими в Украине за полгода выросло на 14%

За последние полгода в Украине произошло 57 929 ДТП, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году. Общее количество ДТП с пострадавшими возросло на 4,2%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы OpenDataBot сообщает БизнесЦензор.

Во время карантина компания Apple отмечала существенное уменьшение количества автомобилистов на дорогах - от 20% до 60% в пиковый период карантина. Однако даже при этом условии количество ДТП значительно выросла.

По данным Национальной полиции Украины, в "топ" областей с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими попали Днепропетровская область (780), Киев и Киевская область (715 и 751), Харьковская (649) и Одесская (628) области.

Меньше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования (23971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9331).