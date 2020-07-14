БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 621 14

Государственный "Укрэксимбанк" нуждается в докапитализации, – Рожкова

Государственный

Государственному Укрэксимбанку (Киев) потребуется докапитализация после правильного решения нового руководства признать убытки, понесенные из-за выданных до 2014 года плохих кредитов, сообщила и.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Укрэксимбанку нужна будет докапитализация, вопрос в какой сумме и как правильно это объяснять. Потому, что это не сегодняшняя проблема, а все то наследие, которое тянется", – сказал она.

"Сейчас пришла новая команда, она хочет признать некоторые убытки, которые не были признаны. Это все кредитные портфели, выданные до 2014 года", – добавила Рожкова.

Она напомнила, что Укрэксимбанк не признавал ранее указанные убытки и, в отличие от Ощадбанка, занимался реструктуризацией NPL самостоятельно, без применения норм закона о финансовой реструктуризации.

"Какие-то процессы реструктуризации были начаты, часть убытков была признана, но пришел COVID-19, и стало видно, что надо признать эти потери и докапитализировать банк. Это неприятно, но это не новая проблема. Банк должен развиваться, должен стать настоящим Эксимом, которым мы хотим, чтобы он стал. Поэтому мы хотим, чтобы в нем был капитал", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

В отношении государственного Ощадбанка Рожкова затруднилась оценить необходимость докапитализации.

"Во-первых, Ощадбанк провел больше реструктуризаций, посмотрим, как они будут отрабатываться. И, конечно, все зависит от того, какую государство примет стратегию развития Ощадбанка", – отметила она.

По мнению и.о. главы НБУ, если это будет стратегия конкурировать с ПриватБанком, то это нерабочая бизнес-модель.

"У них разница в эффективности. Если сравнить показатели ПриватБанка и Ощадбанка с точки зрения розничной сети, – это десятки раз. Если бизнес модель банка будет выбрана верная, то возможно, можно будет обойтись без докапитализации. Если нет, то продолжится проедание капитала", – считает Рожкова.

И.о.главы Нацбанка выразила сожаление, что сроки утверждения стратегий госбанков нарушены и все время откладываются.

"К сожалению, сроки (по утверждению стратегий) прошли, но будем работать. Набсоветы понимают, что если сейчас не определиться с целевой моделью, то они будут, как черная дыра, постоянно потреблять капитал. А это вопрос репутации самих членов набсовета", – сказала и.о. главы НБУ.

По ее словам, с утверждением стратегии Укрэксимбанка проще, так как "там всем понятно, что надо делать", тогда как в случае Ощадбанка надо определиться, в какую сторону идти, и на это еще накладывается смена менеджмента.

Рожкова также ожидает, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) войдет в капитал Ощадбанка, так как условие о создании независимого набсовета уже выполнено, а вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц намечено до 1 октября.

"Фонд гарантирования вместе с Минфином и банком разрабатывают график, чтобы взносы в Фонд были сбалансированными", – уточнила и.о. главы НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,78 млрд грн), а Укрэксимбанк – третье место (220,708 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Укрексімбанк (373) Рожкова Катерина (268)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
дело Порошенко живёт в годахъ
ненасытные твари
показати весь коментар
14.07.2020 14:48 Відповісти
+6
Да-да..Мы в курсе этой схемы, пани крыса... банк сначала нуждается в докапитализации... потом в крадизации этой капитализации в офшоризацию с элементами откатизации...а , в завершение, банкротизации и - концывводизации...
показати весь коментар
14.07.2020 21:02 Відповісти
+4
Незалежний НБУ при всех властях покрывал многомиллиардное разграбление Эксимбанка , госгарантии частным кредитам на фантастические суммы. Какое дофинансирование бездонной многомиллиардной дыры ? Просто верните все что украли обратно в банк
показати весь коментар
14.07.2020 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да там в Эксиме сейчас такая группа "проффесионалов" зашла, что он скоро сам себя похоронит.
показати весь коментар
14.07.2020 12:28 Відповісти
А что там с фондом гарантирования вкладов? Жив, курилка? Или Конституционный суд уже поминки по нему сыграл?
показати весь коментар
14.07.2020 14:06 Відповісти
рефинансирование банков --- старые песни типа "мурки", им уже лет более 20-ти. Нормальные страны (140 из 150-ти) подымают экономику через поднятие платежеспособности населения, через инвестиции, через укрепление частных предпринимателей.Как то наша страна еще шевелится, но удары под дых получает ежедневно.
показати весь коментар
15.07.2020 13:06 Відповісти
здається петя брав у Ексімбанка 1 лядр,
і через суд домігся не повертати ?
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
ето тебе шарий расказал с ютубчика
показати весь коментар
15.07.2020 00:15 Відповісти
дело Порошенко живёт в годахъ
ненасытные твари
показати весь коментар
14.07.2020 14:48 Відповісти
год прошел у зедрочеров все Порошенко виноват
показати весь коментар
15.07.2020 00:14 Відповісти
Незалежний НБУ при всех властях покрывал многомиллиардное разграбление Эксимбанка , госгарантии частным кредитам на фантастические суммы. Какое дофинансирование бездонной многомиллиардной дыры ? Просто верните все что украли обратно в банк
показати весь коментар
14.07.2020 15:04 Відповісти
А пенсионеры и малообеспеченные не нуждаются в докапитализации?
Или у них дела лучше всех в стране?
показати весь коментар
14.07.2020 15:52 Відповісти
вы говорите совершенно непонятные вещи для наших так называемых банкиров. Он нормального дядьку ужоппилли - и сразу де-капитализации..........
показати весь коментар
15.07.2020 13:09 Відповісти
Шо, опять?
показати весь коментар
14.07.2020 16:11 Відповісти
Да-да..Мы в курсе этой схемы, пани крыса... банк сначала нуждается в докапитализации... потом в крадизации этой капитализации в офшоризацию с элементами откатизации...а , в завершение, банкротизации и - концывводизации...
показати весь коментар
14.07.2020 21:02 Відповісти
В 2014-2018 роках люди Порошенка доїли Ексім, а люди Яценюка - Ощад. Зараз ці два банки потребують докапіталізації, за деякими припущеннями, на ці два банки потрібно 80млрд грн. Це звісно не Приват із 150млрд, але теж не мало.
Тільки вдумайтеся, "Богдан" кредитування в Ексімі під 2% річних в гривні, і навіть ці кредити реструктуризував, бо гасити їх не хотіли.
показати весь коментар
14.07.2020 22:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 