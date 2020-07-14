Государственный "Укрэксимбанк" нуждается в докапитализации, – Рожкова

Государственному Укрэксимбанку (Киев) потребуется докапитализация после правильного решения нового руководства признать убытки, понесенные из-за выданных до 2014 года плохих кредитов, сообщила и.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Укрэксимбанку нужна будет докапитализация, вопрос в какой сумме и как правильно это объяснять. Потому, что это не сегодняшняя проблема, а все то наследие, которое тянется", – сказал она.

"Сейчас пришла новая команда, она хочет признать некоторые убытки, которые не были признаны. Это все кредитные портфели, выданные до 2014 года", – добавила Рожкова.

Она напомнила, что Укрэксимбанк не признавал ранее указанные убытки и, в отличие от Ощадбанка, занимался реструктуризацией NPL самостоятельно, без применения норм закона о финансовой реструктуризации.

"Какие-то процессы реструктуризации были начаты, часть убытков была признана, но пришел COVID-19, и стало видно, что надо признать эти потери и докапитализировать банк. Это неприятно, но это не новая проблема. Банк должен развиваться, должен стать настоящим Эксимом, которым мы хотим, чтобы он стал. Поэтому мы хотим, чтобы в нем был капитал", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

В отношении государственного Ощадбанка Рожкова затруднилась оценить необходимость докапитализации.

"Во-первых, Ощадбанк провел больше реструктуризаций, посмотрим, как они будут отрабатываться. И, конечно, все зависит от того, какую государство примет стратегию развития Ощадбанка", – отметила она.

По мнению и.о. главы НБУ, если это будет стратегия конкурировать с ПриватБанком, то это нерабочая бизнес-модель.

"У них разница в эффективности. Если сравнить показатели ПриватБанка и Ощадбанка с точки зрения розничной сети, – это десятки раз. Если бизнес модель банка будет выбрана верная, то возможно, можно будет обойтись без докапитализации. Если нет, то продолжится проедание капитала", – считает Рожкова.

И.о.главы Нацбанка выразила сожаление, что сроки утверждения стратегий госбанков нарушены и все время откладываются.

"К сожалению, сроки (по утверждению стратегий) прошли, но будем работать. Набсоветы понимают, что если сейчас не определиться с целевой моделью, то они будут, как черная дыра, постоянно потреблять капитал. А это вопрос репутации самих членов набсовета", – сказала и.о. главы НБУ.

По ее словам, с утверждением стратегии Укрэксимбанка проще, так как "там всем понятно, что надо делать", тогда как в случае Ощадбанка надо определиться, в какую сторону идти, и на это еще накладывается смена менеджмента.

Рожкова также ожидает, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) войдет в капитал Ощадбанка, так как условие о создании независимого набсовета уже выполнено, а вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц намечено до 1 октября.

"Фонд гарантирования вместе с Минфином и банком разрабатывают график, чтобы взносы в Фонд были сбалансированными", – уточнила и.о. главы НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,78 млрд грн), а Укрэксимбанк – третье место (220,708 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.