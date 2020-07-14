Суды отменили увольнение первого заместителя главы Нацбанка времен Януковича

Шестой апелляционный админсуд своим постановлением от 9 июля отказался удовлетворить апелляционные жалобы НБУ и Минюста и оставил без изменений постановление Окружного админсуда Киева 2015 года, которым было признано противоправным и отменено увольнение Бориса Приходько с должности заместителя главы НБУ.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Тогда Приходько был уволен по основаниям, предусмотренным законом "о очистки власти", п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины.

Сейчас Борис Приходько является нардепом, входит в группу "Доверие" (был избран по мажоритарному округу №210 в Черниговской области).

Приходько был назначен на должность первого заместителя главы НБУ в декабре 2012 года, в апреля 2014 года его перевели на должность заместителя главы НБУ, а в октябре 2014 года - уволили из Нацбанка на основании закона о люстрации.

Ранее правоохранители подозревали Приходько в причастности к сомнительным сделкам "Брокбизнесбанка" и Аграрного фонда по ОВГЗ на 2 млрд грн.