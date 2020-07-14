Въезд для граждан Украины открыт в 25 стран мира, – МИД (обновлено)

В условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, куда могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова (согласен, очень удаленная точка, хотя и привлекательная для туризма) и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна очень интересная и красивая", - сказал Кулеба.

Ранее министр назвал 23 страны, куда также могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Министр напомнил о ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, который был разработан МИД Украины, где можно получить самую полную информацию о том, в какую страну и по каким правилам разрешен въезд.

Кулеба рассказал о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

"Турция: на границе нужно пройти медосмотр, в случае симптомов COVID сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин", - пояснил он.

Глава МИД уточнил, что условием получения разрешения на въезд в Хорватию для тех, кто направляется с туристической целью, также является наличие подтверждения резервации гостиницы, апартаментов.

"Въезд в Черногорию - тоже популярное направление для отдыха. Разрешен, но для тех, кто въезжает с территории Сербии, необходима обязательная 14-дневная обсервация в карантинном учреждении. Багамские острова: перед вылетом надо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис: нуден результат ПЦР-теста и карантин от семи до 14 дней", - сказал Кулеба.

Также он указал, что первой по количеству уникальных просмотров страной на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua является Венгрия.

"У нас по сравнению с прошлым брифингом изменился рейтинг самых популярных стран. Теперь у нас на первом месте по количеству уникальных просмотров Венгрия. Мы продолжаем связывать популярность Венгрии именно с возможностями транзита через эту страну в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, такие направления морского отдыха, которые пользуются спросом среди украинцев ", - пояснил Кулеба.

По словам главы ведомства, на втором месте по популярности на сайте - Турция, на третьем - РФ, на четвертом и пятом - Польша и Германия.

"Курьезным фактом" министр назвал то, что на 11-м месте по популярности в рейтинге находится именно Украина. "Курьезность" заключается в том, что это единственная страна на карте мира, которую мы разработали, в которой информация по объективным на то причинам не размещается, поскольку у нас сайт о других странах, а не об Украине. Но мы высоко отмечаем любовь соотечественников, украинцев к нашему государству, которые вопреки всему не могут не кликнуть на страну, зайдя на сайт. Мы всячески приветствуем такие цифровые проявления патриотизма", - подчеркнул Кулеба.

На вопрос о том, каковы перспективы реализации призыва МИД сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения, Кулеба ответил: за последнюю неделю не было случаев, когда авиакомпании берут на борт граждан, которые не имеют затем возможности въехать в страну прибытия.

"Мы поговорили с Министерством инфраструктуры, они находятся в непосредственном диалоге с авиакомпаниями, это их сфера ответственности. Но для меня позитивным индикатором является тот факт, что за последнюю неделю у нас не было очередных кейсов, когда компании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия. Потому будем исходить из того, что авиакомпании нас услышали", - уточнил глава МИД.

Кулеба еще раз призвал граждан, турфирмы и авиакомпании к максимально ответственному поведению в условиях пандемии.