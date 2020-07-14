Рада выделила "Южмашу" 342 миллиона на погашение долгов по зарплате (обновлено)

Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете на 2020 год для финансового оздоровления госпредприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3697 за основу проголосовали 317 депутатов, принятие закона в целом поддержали 324 нардепа.

Законом предлагается дополнительно выделить из госбюджета 342,06 млн грн Государственному космическому агентству на пополнение уставного капитала "Южмаша" для погашения задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством.

Изначально авторы законопроекта также предлагали дополнительно выделить 1,98 млрд грн ан погашение задолженности "Южмаша" перед государством по кредиту, привлеченному в 2004 у компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под государственную гарантию. Однако такое предложение перед голосованием отклонил Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Законопроектом также предлагается списать долг "Южмаша" по отчислению части чистой прибыли (дохода) в госбюджет за 2019 год, а также штрафные санкции и пеню за просрочку погашения перед государством долга перед британской Сolvis Finance Limited.

В частности, на погашение долга по выплате зарплат предложено выделаить 210 млн грн, долга по ЕСВ – 90 млн грн, долга по выплате в госбюджет части чистой прибыли за 2019 год – 35,65 млн грн, авансовых платежей в бюджет – 6,41 млн грн.

Согласно пояснительной записке, задолженность по заработной плате на предприятии превысила шесть месяцев и составляет 157 млн грн, а с учетом платежей в бюджет и социальные фонды – 244,6 млн грн. Кроме того, по решению суда с "Южмаша" был взыскан налоговый долг по ЕСВ в сумме 90 млн грн.

Сумма задолженности предприятия перед государством по кредиту Сolvis Finance Limited составляет $134,4 млрд, он уже был реструктуризирован, а затем начало погашения было дополнительно перенесено с 2016 на 2020 год.