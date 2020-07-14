Рада одобрила введение наказания за незаконную оптовую торговлю топливом

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2515 в первом чтении проголосовали 244 депутата.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 161-1 "Нарушение порядка торговли горючим", которая предусматривает ответственность за оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), а также за другие нарушения правил торговли топливом.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для реализации такого горючего, денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

За повторное нарушение в течение года штраф составит от 3400-8500 грн с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для реализации такого горючего и денег.