Почти половина страховых компаний нуждаются в докапитализации, – НБУ

Требованиям вступившего в силу распоряжения Нацкомфинуслуг №850 "Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика" в части соблюдения норматива платежеспособности и достаточности капитала" не соответствуют около 35-45% страховых компаний.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на сегодня мы видим, что, приблизительно 35-45% компаний не соответствует пока этим требованиям. Мы рынку коммуницировали, что на 1 июля эти требования уже должны выполняться на 100%, а там было 70% норматива", – сказала Рожкова.

И.о. главы Нацбанка отметила, что данное распоряжение Нацкомфинулуг было принято год назад и предусматривало поэтапное повышение требование к капиталу страховых компаний.

Рожкова уточнила, что НБУ направит компаниям, у которых видит нарушение, письма с предложением сообщить о своих планах, и в зависимости от полученного ответ будет принимать решение.

"Разрушит ли это финансовую стабильность страхового сектора? Нет, потому что большинство из этих компаний не занимаются классическими видами страхования. Поэтому я не вижу здесь риска", – подчеркнула руководитель Нацбанка.

Рожкова отметила, что к страховому сектору сейчас большее приковано внимание в НБУ поскольку он и по объемам самый основной и там действительно есть обязательства перед клиентами.

Она добавила, что НБУ также просит участников рынка начинать работу по прозрачной структуре собственности.

"Вам надо больше времени? Давайте хотя бы начнем нормальный человеческий диалог. У нас же нет задачи всех убивать. Надо решать вопросы с автогражданкой, надо решать вопросы с приведением этого рынка в порядок. Он ведь имеет потенциал. Если пойдет ипотека, будет страхование от несчастных случаев в обязательном порядке. Для нас важны здоровые страховые компании на этом рынке. Мы видим, где может быть синергия здесь. Но у нас есть личная просьба – быть с нами открытыми. Мы хотим понять, насколько вообще у них качественные активы, качественный капитал, чтобы понять, насколько мы можем опираться на эту индустрию, которая вместе с банками должна поддерживать экономику", – подчеркнула Рожкова.