Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома объемом 20 миллиардов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2426 во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов.

"Цель законопроекта – детенизация рынка металлолома. По аналогии со спиртовой отраслью и добычей янтаря этот рынок также должен быть выведен из тени. Речь идет о рынке объемом около 20 млрд грн, из которых около 16 млрд – в тени", – пояснил представляя законопроект один из его соавторов народный депутат Дмитрий Киселевский ("Слуга народа").

Депутат уточнил, что причиной этого являются правовые коллизии в законодательстве и невыполнимые требования к заготовителям лома к оборудованию, искусственное разделение на бытовой и промышленный металлолом, запрет наличного расчета за сданный металлолом, акты обследования на соответствие лицензии, уголовная ответственность за невключение в несуществующий реестр.

"Эти правовые коллизии держат рынок в тени и генерируют около 1,5 млрд грн взяток. Выход этого рынка из тени даст у 900 млн грн налогов в год. Также законопроект позволит уменьшить кражи металла. Каждый будет заниматься своим делом: заготовители работать легально, а силовики начнут наконец контролировать эти пункты, а не крышевать", – подчеркнул Киселевский.

По словам автора законопроекта, ко второму чтению в документ внесен ряд дополнений: уточнены определения приемного пункта металлолома, отменена аттестация металлургических предприятий и экспортные сертификаты, введен перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку и операции с металлоломом по уведомительному принципу.

Он уточнил, что при подготовке документа ко второму чтению учтены предложения телеком отрасли по поводу особенностей приема кабеля и элементов телеком оборудования, введена упрощенная расчетная квитанция, а также требование установки видеонаблюдения в приемных пунктах.

Целью законопроекта в пояснительной записке указана детенизация рынка металлургического сырья путем устранения недостатков положений законодательства относительно операций с металлоломом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по данным "Укрметаллургпрома" объем заготовки лома в 2019 году составлял около 3200 тыс. тонн, из них более 80% находится в тени (2560 тыс .тонн).

По мнению авторов законопроекта, предложенные меры по детенизации рынка металлолома создадут предпосылки для легализации этого бизнеса и вывода его из тени, что в свою очередь, позволит увеличить поступления в бюджет в 20 раз - до около 914 млн грн.