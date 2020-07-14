Банки выдали 360 миллионов "доступных кредитов" за неделю

Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" займы получили уже 1140 предпринимателей на общую сумму 1,45 млрд грн. Из них - 106 сделок на сумму 360,14 млн грн было подписано за неделю.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"Количество заявок растет очень быстро. Только за прошедшую неделю прирост первичных заявок составил 1 428 запросов на сумму 2,2 млрд грн. Сейчас мы видим положительную обратную связь как от предпринимателей, так и от банков, - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По словам министра, положительным фактором такого оживления кредитной программы является также и снижение учетной ставки Нацбанка.

Больше активизировали программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов - это антикризисные инструменты поддержки бизнеса. Портфель рефинансированных кредитов меньше чем за месяц достиг 856,3 млн грн и продолжает увеличиваться. Сейчас сумма заявок на рефинансирование составляет 4,6 млрд грн. Портфель инвестиционных кредитов пока 586,7 млн грн.

По оценкам Фонда развития предпринимательства программа будет набирать обороты за счет рефинансирования еще на протяжении нескольких месяцев. После этого акцент будет смещен в сторону финансирования оборотного капитала и обновления основных фондов. Положительный эффект рефинансирования заключается в том, что предприниматели вместо уплаты процентов по кредитам могут направить высвобожденные средства на сохранение рабочих мест и развитие своего бизнеса.

Заем в рамках программы можно получить в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк","Креди Агриколь Банк".