ЕБРР выделил $27 миллионов кредита "Нибулону" в связи с пандемией

Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление кредита на сумму до $27 млн одному из крупнейших зернотрейдеров Украины - ООО "Нибулон" (Николаев) в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Кредит позволит "Нибулону" обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала на следующие сезоны и поддержать дальнейшее развитие своей торговой деятельности в Украине на фоне неблагоприятного воздействия COVID-19 на его бизнес.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед., и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Ранее в этом году ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисного восстановления. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-2021 годов в размере до 21 млрд евро.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 15 млрд евро в рамках 466 проектов по всей стране.