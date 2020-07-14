Рада одобрила легализацию торговли лекарствами через интернет
Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3615-1 в первом чтении проголосовали 308 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
Документом предложено внести изменения в ст. 19 закона "О лекарственных средствах", предусмотрев право владельцев лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами осуществлять такую торговлю с использованием информационно-телекоммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами).
При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.
В то же время запрещается электронная розничная торговля сильнодействующими лекарственными средствами, а также лекарствами, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачейю
Как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, сейчас дистанционная торговля лекарствами уже работает на временном основании на срок действия карантина.
