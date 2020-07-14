Рожкова советует избегать повторного ограничения активности из-за COVID-19

Повторное существенное ограничение деловой активности из-за COVID-19 может иметь катастрофические последствия для экономики.

Об этом заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Наверное, она (экономика) до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом – все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия (...). Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть", – сказала Рожкова.

Рожкова добавила, что предприятия должны адаптироваться к коронавирусу, в частности, перевести процессы в онлайн, увеличивать расстояние между столами, вводить на входе температурный скрининг, но не останавливать работу.

"Нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, вырабатывать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать, потому что мы не можем сесть все по домам", – заявила и.о. главы НБУ