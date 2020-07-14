Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

С 13 по 14 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост в региональных сетях АЗС.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, столичная сеть АЗК KLO подняла цену на бензин марки А-95 на 40 копеек – до 22,99 грн/л, А-92 в сети подорожал на 50 коп. – до 21,99 грн/л.

В сети "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 копеек за литр: А-95 до 19,45 грн/л, А-92 – до 18,45 грн/л.

Харьковская сеть "Овис" подняла цены на все виды топлива на 60 копеек: до 21,12 грн за литр А-92, 21,60 грн – за А-95 и 20,10 грн за литр дизтоплива.

На станциях житомирской сети "Фактор" бензины подорожали на 40 копеек, дизтопливо – на 10 копеек за литр. Кроме того, на 20 копеек дизтопливо подорожало в сети Prime.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 2 коп./л, а бензины – на 10 коп./л.

Читайте также: Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.

Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.