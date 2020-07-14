IFC выделил владельцу "ПроКредит Банка" $100 миллионов для поддержки бизнеса

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка выделила ProCredit Holding годичный кредит $100 млн с возможностью пролонгации еще на год для кредитования пострадавшего от коронакризиса малого и среднего бизнеса (МСБ) в странах присутствия холдинга, в том числе в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение IFC, передает БизнесЦензор.

Соответствующий проект утвержден 18 июня, необходимые документы подписаны 9 июля.

Помимо Украины, речь идет о Молдове, Албании, Боснии и Герцоговине, Эквадоре, Косово, Северной Македонии, Румынии и Сербии.

В начале июля Европейский инвестиционный банк также одобрил проект о выделении через ProCredit Holding Украине, Грузии и Молдове 55 млн евро для поддержки МСБ.

"ПроКредит Банк" в Украине (ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлся ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (25,65 млрд грн) "ПроКредит Банк" занимал 14 место среди 75 действовавших в стране банков.

ProCredit Holding имеет 81 отделение. 93% его кредитного портфеля приходится на Юго-Восточную и Восточную Европу, 6% – на Южную Америку и 1% на Германию. Основными акцbонерами являются Zeitinger Invest – 17%, KfW – 13,2%, DOEN – 12,5%, IFC – 10,0%, TIAA – 8,6%, BIO – 4,5%, FMO – 4,5%, MultiConcept Fund Management S.A. – 4,0% и ЕБРР – 3,6%.

В свободном обращении на Франкфуртской фондовой бирже находятся 38,7% акций.