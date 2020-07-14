Рада приняла закон о господдержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия"

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в части дополнительной поддержки этих детских центров на период действия карантинных ограничений.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3781 за основу проголосовали 352 депутата, принятие закона в целом поддержали 354 нардепа.

Законом предусмотрено покрытие расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период отмены тематических смен в 2020 году в условиях особого режима работы во время карантина.

В частности, предусмотрена возможность осуществления покрытия расходов детских центров на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на покупку путевок для оздоровления детей в этих лагерях.

Кроме того, предложено предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардия" реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц, как это предусмотрено и для детского центра "Артек".

Также законом предусмотрена господдержка указанных детских центров путем осуществления полного или частичного финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета.

Согласно пояснительной записке, из-за карантинных ограничений государство не осуществило закупку необходимого количеству путевок в указанные детские центры на общую сумму 57,87 млн грн. В то же время по состоянию на 15 апреля задолженность расходам детских центров по выплате зарплат и других платежей 15,97 млн грн.

Авторы законопроекта считают, что принятие закона позволить избежать банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" и защитить трудовые права 1080 работников этих центров.