Верховная Рада увеличила размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

За соответствующий законопроект №2013 "О внесении изменений в ст. 8 закона "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендий и ежегодной помощи на внеочередном заседании 14 июля во втором чтении и в целом проголосовал 351 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно принятому законопроекту, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения, выплачивается социальная стипендия в размере не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а после достижения такими детьми 18 лет – в размере не менее 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, в соответствии с законом "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" к лицам из их числа относятся лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли или погибли родители, и лица, которые были причислены к детям, лишенным родительской опеки.

Законопроект также предусматривает выплату должностного оклада в размере не менее 150% размера прожиточного минимума детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, если они являются курсантами военных учебных учреждений, учебных учреждений МВД, СБУ, Государственной пограничной службы, ГСЧС и тому подобное.