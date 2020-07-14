Австрия продлила запрет на полеты в Украину

Австрия продлила до конца июля запрет на полеты в Украину, Беларусь и Россию и увеличила число стран в красном списке в два раза.

Об этом собщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Это предусматривает новое сообщение для летного состава NOTAM A1924/20 от 13 июля, которое будет действовать с 16 до 31 июля на полетный регион Вены.

Оно запрещает посадки в Австрии самолетов из 18 стран. В их число вошли Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Египет, Иран, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Швеция, Украина и Великобритания.

Примечательно, что в список запрета попали Сербия и Черногория, которые Европейский совет рекомендовал включить в белый список и разрешить поездки граждан и резидентов этих стран в ЕС и Шенгенскую зону с 1 июля.

Предыдущий запрет Австрии, действие которого прекращается 15 июля, включал девять стран: Китай, Иран, регион Ломбардия в Италии, Беларусь, Португалию, Великобританию, Швецию, Украину и Россию.

Для пассажиров новый NOTAM означает, что регулярные рейсы из стран красного списка не будут выполняться как минимум до конца июля и будут отменены.

Таким образом, полеты из Украины не смогут начать авиакомпании Austrian Airlines из Киева в Вену, Wizz Air из Киева и Харькова в Вену, дочка Ryanair Laudamotion из Киева в Вену.

Пассажирам, которые имеют билеты на отмененные рейсы в Австрию, следует обратиться в авиакомпанию или агентство, где оформлялось бронирование, для проведения возврата или переноса вылета на другую дату.