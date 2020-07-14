БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Киевгаз" обнаружил нарушения в 10% поверенных счетчиков газа

За шесть месяцев 2020 года компания "Киевгаз" поверила 5,3 тыс. бытовых счетчиков газа, из них 10% оказались непригодными к дальнейшему использованию.

Как сообщает пресс-служба компании, поверка показала, что в этих счетчиках изношены детали или поврежден механизм, передает БизнесЦензор.

В компании пояснили, что нарушения в работе счетчика происходят потому, что со временем изнашиваются комплектующие детали и механизмы. Ведь на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнечных лучей, повышенная влажность и другие факторы.

Если в работе счетчика специалисты выявляют любые дефекты или превышение допустимой погрешности, его отправляют на ремонт в соответствующее подразделение компании. После ремонта его вновь поверяют и устанавливают потребителю.

При этом при поверке специалисты лаборатории часто выявляют факты самовольного вмешательства в работу приборов учета газа. Так, с начала 2020 года выявлено 53 таких случая. В прошлом году за этот же период было только семь случаев вмешательства, а за весь 2019 год – 22.

"Если возникает подозрение о вмешательстве в работу счетчиков или в недостоверности результатов измерения, проводится специальная экспертиза, ведь определить вмешательство в счетчик бывает трудно. Об этом может свидетельствовать нарушение внешнего корпуса, отсутствие или повреждение пломб и других защитных элементов. Некоторые потребители пытаются проводить скрытые манипуляции над приборами, выявить которые с помощью внешнего осмотра очень сложно", – отмечает директор департамента метрологии и телеметрии АО "Киевгаз" Олег Искимжы.

"Во всех таких случаях проводится углубленная проверка, которую проводит комиссия с привлечением представителя государственного предприятия "Укрметртестстандарт". По завершению всех этапов проверки комиссия устанавливает, вмешивался человек в работу прибора или нет", – пояснил глава департамента компании.

"Киевгаз" напоминает, что межповерочный интервал для всех бытовых счетчиков газа составляет 8 лет. За соблюдением сроков поверки следят специалисты компании – даты фиксируются в информационной базе потребителей газа. Когда приближается дата очередной поверки, специалисты соответствующего управления заранее предупреждают потребителей и согласовывают с ними дату и время снятия счетчика.

Периодической поверке в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности" и Кодексом газораспределительных систем, подлежат все счетчики, установленные у населения. Для потребителей она бесплатная – "Киевгаз" осуществляет ее за свой счет.

В компании отмечают, что процесс поверки осуществляется в метрологической лаборатории компании под наблюдением представителя ГП "Укрметртестстандарт". Лаборатория оснащена современными автоматизированными поверочными установками. Они все компьютеризированы – это повышает производительность и минимизирует вероятность ошибок в процессе поверки и калибровки.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Киевгаз" является распределение природного газа. Клиентами компании являются более 760 тыс. домовладений столицы, а также более 1,5 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Предприятие обслуживает 4,9 тыс. км газопроводов. Ежегодный объем распределения природного газа составляет 2,45 млрд куб. м газа.

Якщо ви встановите у своїй квартирі індивідуальний лічильник газу, то ваша квартира перетвориться у прохідний двір для різноманітних посадовців псевдогазових служб. Вони будуть приходити зненацька і у самий непідходящий час; і не дуже покладаючись на дверний дзвінок, будуть з усієї сили рвати і викручувати дверну ручку та/або бити у двері. Крім нервів, дверні замки і ручки вони вам точно попсують - як мінімум.--------------------------------------------------------------------Отже, зробіть вибір: загальнобудинковий лічильник газу і об"єктивність нарахувань або індивідуальний лічильник та безкінечні шахрайства і обмани, помножені на постійні візити всіляких контролерів.
Звоните Мойше он поставит вам магнит и уже не Вы будете должны Нафтогазу а Нафтогаз будет должен Вам!!!
