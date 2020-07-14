"Нафтогаз" купил британский софт для управления талантами за 2 миллиона евро

ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 6 мая заказало компании "Cornerstone OnDemand International Ltd." (Великобритания) программное обеспечение для управления талантами на 1,97 млн евро.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В этом году поставят и внедрят софт Cornerstone Unified Talent Management (Preferred Customer Success Package) в составе модулей Learning - для обучения персонала, Performance - для управления производительностью, Careers - для карьерного планирования и Recruiting - для подбора персонала.

Право на использование для не менее 15 тыс. пользователей будет действовать до конца 2022 года. В случае необходимости ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" отдельно закажет дополнительные услуги по внедрению и настройке в объеме не более 200 человеко-дней.

Британская компания "Cornerstone OnDemand" является разработчиком приобретенного софта.

Закупки провели по процедуре отчетности о заключенном договоре, поскольку ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания IТ-потребностей всей группы компаний "Нафтогаза". При создании в 2018 году фирма подчинялась финансовому директору "Нафтогаза" Сергею Коновцю. По данных Наших грошей, сейчас "НЦТ" подчинены непосредственно председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву. От создания до февраля 2019 года фирмой руководил экс-начальник IТ-департамента "Нафтогаза" Анатолий Вовнюк, затем в мае 2019 ujlf директором была Елена Чорнокальскzа, а ныне должность занимает Марина Квашнина.