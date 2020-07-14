БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 349 11

Минфин вновь столкнулся с отсутствием спроса на гривневые облигации

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 14 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступило $306 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционах Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через год.

В итоге трехмесячные ОВГЗ в гривне были размещены на 3,17 млн, сроком на год – на 2,78 млн грн, на три года – на 4,61 млн грн. При этом были удовлетворены все поданные покупателями заявки, за исключением одной незначительной на покупку годичных бумаг.

Кроме того министерство разместило номинированные в валюте ОВГЗ на $306,3 млн под 3,5% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн, по сравнению с 1,27 млрд неделей ранее и 6,22 млрд грн 23 июня.

Автор: 

аукціон (1359) держборг (1123) Мінфін (2983) ОВДП (822)
Топ коментарі
+3
Яка дивина.
І з чого б це так?
14.07.2020 17:50 Відповісти
14.07.2020 17:50 Відповісти
+2
Ждут девальвацию - Зебил же не может прожить если курс не 30! Поэтому гривна не в приоритете.
14.07.2020 21:18 Відповісти
14.07.2020 21:18 Відповісти
+1
Смолия нет, некому "наживаться" на ОВГЗ. Придется тупо печатать папир...
15.07.2020 11:04 Відповісти
15.07.2020 11:04 Відповісти
14.07.2020 17:50 Відповісти
14.07.2020 21:18 Відповісти
А шо случилось ????
15.07.2020 05:52 Відповісти
15.07.2020 05:52 Відповісти
15.07.2020 11:04 Відповісти
Кто из зеленых в сознании, поясните нелоху, что громогласно говорить о будущей девальвации гривны нельзя. Это очень плохо для рынка ценных бумаг.
15.07.2020 06:33 Відповісти
15.07.2020 06:33 Відповісти
Во фракции зеленых больше 60% миллионеры.
Почему они не покупают акции?
15.07.2020 09:34 Відповісти
15.07.2020 09:34 Відповісти
Три четверти облигаций ОВГЗ скуплены резидентами. Очень удобно прятать деньги, избежать декларации и налогообложения, ну кроме военного сбора. Так, что Вы не правы, ОВГЗ скупают украинские состоятельные граждане.
15.07.2020 10:54 Відповісти
15.07.2020 10:54 Відповісти
Я вижу жалобу от минфина, что мало покупают.
15.07.2020 14:03 Відповісти
15.07.2020 14:03 Відповісти
У денег такое свойство, их всегда не хватает.
15.07.2020 14:28 Відповісти
15.07.2020 14:28 Відповісти
очень удивительно, ни лучшие друзья америка и европа не хотят купить?
15.07.2020 13:02 Відповісти
15.07.2020 13:02 Відповісти

