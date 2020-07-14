Один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения обвинил холдинг Коломойского в давлении

Провайдер Lanet, который обслуживает более 250 тыс. абонентов, обвинил медиагруппу "1+1 media" в давлении, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба провайдера, передает БизнесЦензор.

"Руководству сети Lanet позвонил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1+1 media". В разговоре представитель медиагруппы настаивал на исключении из пакетов телевидения сети Lanet ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированный виде", – сказано в сообщении.

В компании утверждают, что Мальчевский также сообщил, что "для ускорения принятия решения в адрес сети Lanet будет направлено письмо о прекращении сотрудничества".

По данным Lanet, в перечень каналов, которые "1+1 media" потребовало отключить входят: "Солнце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра", XSport, "Эко TV", "Малыш", Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие.

При этом, по заявлению Lanet, "1+1 media" отказалась решить ситуацию путем переговоров.

"Прямое давление со стороны "1+1 media", пользующейся своим положением на рынке, имеет целью нанесение ущерба небольшим "нишевым" телеканалам и лишение их доступа к аудитории зрителей. Lanet сотрудничает с независимыми украинскими вещателями, руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенные условия сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала", – подчеркнули в Lanet.

Провайдер считает вмешательство "1+1 media" в свою хозяйственную деятельность неприемлемым и препятствующим добродетельным отношениям с другими игроками рынка.

В свою очередь в группе "1+1 media" заявили, что действительно отправили письмо с предупреждением о прекращении сотрудничества, однако указали его целью "проведение переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества с ООО "Сеть Ланет", передает НВ Бизнес.

"У нас есть факты, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается о всех своих активных абонентах. Очень странно, что ООО "Ланет" отреагировало только сейчас на письмо от 23 июня и в такой форме", – заявили в группе.

Письмо о расторжении договора в 1+1 media называют напоминанием.

"Мы воспользовались своим правом заранее напомнить о сроках, в которые другой стороне договора следует принять решение. Очень желательно, с учетом планов отрасли по расширению перечня закодированных каналов с осени, решить этот вопрос до наступления нового сезона. Каких-либо других предложений или тем более требований по каналам с нашей стороны не поступало", – заявили в "1+1 media".

В свою очередь в Lanet заявили, что медиахолдинг "1+1 media" Игоря Коломойского и партнеров не запрашивал у провайдера аудита абонентской базы и не инициировал переговоров о внесении изменений в коммерческие условия договора.

Кроме того, провайдер обращает внимание, что ООО "Солар Медиа" (телеканал "Солнце") подтверждает факты давления с целью принудительного исключения телеканала из сетей операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги.