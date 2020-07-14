Украинские авиакомпании потеряли 67% пассажиропотока за полгода, – Госавиаслужба

За январь - июнь 2020 года объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 67% и составил 2,01 млн человек.

Об этом свидетельствует оперативная информация Государственной авиационной службы об основных показателях деятельности авиационной отрасли в первом полугодии, передает БизнесЦензор.

В том числе перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями в международном сообщении сократились на 67,5% и составили 1,8 млн человек.

В то же время пассажиропотоки через аэропорты Украины в первом полугодии упали на 61,8% и составили 4,14 млн человек, в т.ч. в международном сообщении – на 61,7%, до 3,73 млн человек.

По данным Госавиаслужбы, в течение января - июня 2020 года украинскими авиакомпаниями выполнено 19 400 коммерческих рейсов (сокращение по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 59,4%), в т.ч. международных – 16 200 (сокращение на 59,3%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,34 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. При этом, в международном сообщении пассажиропоток украинских воздушных гаваней возрос на 19,8% и составил 22 млн человек.