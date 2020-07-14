Минсоцполитики готовит решение о повышении пенсий семьям погибших в АТО военных

Министерство социальной политики Украины готовит комплексное упорядочение солидарной пенсионной системы и разрабатывает способы повышения пенсий семьям военных, погибших в зоне АТО и ООС.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Мы сейчас готовим, во-первых, комплексное упорядочение солидарной пенсионной системы, направленное, в том числе, на уменьшение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями, во-вторых, мы работаем над программами повышения пенсий, которые предлагаем реализовать в 2021 году. Пенсионное обеспечение бывших военнослужащих и членов их семей - важный вопрос, который мы обязательно включаем в вышеуказанные предложения", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Отмечается, что ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям воинов, погибших в АТО/ООС.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14 тыс., 16 тыс., 20 тыс. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - заявлял Зеленский.